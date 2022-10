Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του God of War Ragnarok, έγινε gold το πολυ-αναμενόμενο game

Η ομάδα ανάπτυξης αποκάλυψε πως είμαστε έτοιμοι για την κυκλοφορία.

Η Sony Interactive Entertainment και η Sony Santa Monica Studio ανακοίνωσαν πως ολοκληρώθηκε η φάση ανάπτυξης του πολυ-αναμενόμενου God of War Ragnarok.

Η ομάδα ανάπτυξης τελείωσε ό,τι είχε να κάνει σε πρώτο στάδιο και πλέον έχει ρίξει όλο της το βάρος στις τελευταίες διορθώσεις που θα εμφανιστούν με την λογική ενός day 1 patch που θα είναι άμεσα διαθέσιμο για κατέβασμα με την κυκλοφορία του game.

Το παιχνίδι είναι πλέον σε φάση gold, δημιουργήθηκε δηλαδή η «μήτρα» για να ξεκινήσει η παραγωγή των αντιτύπων στα εργοστάσια παραγωγής και η μεταφορά των αρχείων στους servers του PlayStation Network, για όσους θελήσουν να το αποκτήσουν ψηφιακά.

Το νέο game με τους Kratos και Atreus θα φέρει πατέρα και γιο σε μια νέα περιπέτεια, καθώς αναζητούν απαντήσεις πριν την έλευση του Ragnarok.

To παιχνίδι είναι sequel του God of War του 2018 και οι δύο ήρωες θα μπουν στα Nine Realms, τη στιγμή που οι δυνάμεις του Asgard θα ετοιμάζονται για πόλεμο.

Αναμένεται στις 9 Νοεμβρίου για PS4 και PS5 και στη χώρα μας θα κυκλοφορήσει με ελληνικές φωνές, υπότιτλους, μενού και εξώφυλλο.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!



On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! pic.twitter.com/vptHyKJ1JP