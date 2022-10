Ουκρανοί αξιωματούχοι «τρολάρουν» τον Πούτιν με… Μέριλιν Μονρόε και «Happy Birthday Mr. President» (vids)

Αρκετοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας «τρολάρουν» τον Πούτιν με το θρυλικό «Happy Birthday Mr. President» που είχε τραγουδήσει η Μέριλιν Μονρόε στον Κένεντι.

Η ανατίναξη της γέφυρας της Κριμαίας, η οποία είναι ρωσικής κατασκευής μετά την εισβολή των Ρώσων, έχει σπείρει ενθουσιασμό στις τάξεις της Ουκρανίας, που στα 70α γενέθλια του Ρώσου προέδρου κατάφεραν ένα ισχυρό πλήγμα.

Αρκετοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας μάλιστα «τρολάρουν» τον Πούτιν με το θρυλικό «Happy Birthday Mr. President» που είχε τραγουδήσει ερωτικά και αισθησιακά η Μέριλιν Μονρόε στον Κένεντι. Πολύς κόσμος στην Ουκρανία το ξεσήκωσε και ποστάρουν ακατάπαυστα τη φλεγόμενη γέφυρα με το «Happy Birthday Mr. President», εννοώντας πως αυτό (σ.σ. η ανατίναξη) ήταν το δώρο τους στον Πούτιν.

Ukrainian officials taunt Putin by blowing up Russia’s bridge to Crimea on his birthday, and having Marilyn Monroe sing to him. pic.twitter.com/fa7htOBMFV