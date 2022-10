Ιρλανδία: Εννέα νεκροί από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων (vid)

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ μέχρι στιγμής οκτώ άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε την Παρασκευή (7/10 )σε πρατήριο καυσίμων στην κομητεία Ντονεγκάλ της Ιρλανδίας αυξήθηκε σε εννέα, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης να συνεχίζεται ανακοίνωσε σήμερα (8/10) η ιρλανδική αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3 μ.μ. τοπική ώρα (5μ.μ ώρα Ελλάδας) σε πρατήριο καυσίμων στα όρια του χωριού Κρίσλα.

Οκτώ ακόμα άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις αρχές. Η αστυνομία δεν διατυπώνει δημόσια καμιά υπόθεση για τα αίτια της καταστροφής

Video footage shows the aftermath of an explosion at a service station in Donegal, Ireland as several people are confirmed dead.



More on this story: https://t.co/Ofnt946x9p pic.twitter.com/96pEdLc4sa