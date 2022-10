Ακτιβιστές αποφάσισαν να κάνουν καθιστική διαμαρτυρία για τη κλιματική αλλαγή σε ένα πολυσύχναστο δρόμο σε ώρας αιχμής, γεγονός που εξόργισε πολλούς οδηγούς.

Μια ομάδα που ονομάζεται Declare Emergency, η οποία απαιτεί εδώ και πολύ καιρό από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να κηρύξει μια «κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», αποφάσισε να κάνει καθιστική διαμαρτυρία σε ένα από τους πολυσύχναστους δρόμους της Ουάσιγκτον την Παρασκευή(7/10).

Το κλείσιμο δρόμων, οι καθιστικές διαμαρτυρίες και οι πορείες είναι μια τακτική που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, όπου οι διαδηλωτές έχουν διακόψει την κυκλοφορία για να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή.

Αυτές οι επιλογές διαμαρτυρίας δεν αρέσουν και τόσο στους οδηγούς, που μένουν καθηλωμένοι για ώρες στο αυτοκίνητο τους. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην Ουάσιγκτον, ωστόσο μια γυναίκα δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Συγκεκριμένα, βγήκε από το αυτοκίνητό της και απείλησε τους ακτιβιστές με όπλο αν δεν της άνοιγαν τον δρόμο για πάει να δει τη μητέρα της. «Κουνηθείτε πριν τραβήξω το όπλο μου» φαίνεται να λέει στο βίντεο.

Την ίδια στιγμή ένας άλλος εξαγριωμένος άνδρας έσκισε τα πλακάτ της ομάδας και τα πέταξε πάνω από τη διαχωριστική νησίδα, στην άλλη πλευρά του αυτοκινητόδρομου.

Τα πλάνα έδειξαν και ακόμα έναν οδηγό να αντιμετωπίζει οργισμένος την ομάδα, λέγοντας: «Οι άνθρωποι προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους, εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους. Τι κάνετε;».

VIDEO THREAD: Drivers were irate this morning as environmental @DecEmergency protesters blocked I-395 Northbound during rush hour traffic into DC to demand Biden declare a "climate emergency."



One driver got out, grabbed their banners, and threw them into the southbound lanes. pic.twitter.com/Eh4O0KTUWY