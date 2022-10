Η στιγμή που ο Μητσοτάκης εξηγεί τι έγινε με Ερντογάν: «Σηκώθηκα και του είπα θα στα πω στα μούτρα» (vid)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε στους Ευρωπαίους αξιωματούχους τον διάλογο που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ένα βίντεο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να περιγράφει πώς αντέδρασε στις προκλήσεις του Ταγίπ Ερντογάν, στο δείπνο των ηγετών στην Πράγα, ανέβασε στο Twitter ο δημοσιογράφος του Channel 4, Georg von Harrach.

Δίπλα στον πρωθυπουργό, διακρίνεται στο βίντεο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στο βίντεο ο πρωθυπουργός λέει: «Σηκώθηκα πάνω και του είπα ό,τι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο».

Εκτός από την πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην κουβέντα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν και η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας.

Δείτε το βίντεο

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC



"Stood up and said to Erdogan...in your face" pic.twitter.com/FXTO27KenV