COSMOTE TV: Νέα τηλεοπτική σεζόν με περισσότερες από 80 πρεμιέρες σειρών, blockbusters και πλούσιο παιδικό πρόγραμμα

Πλούσια οn demand βιβλιοθήκη με 3.800 επεισόδια σειρών, 2.000 ταινίες και 2.350 επεισόδια παιδικού προγράμματος.

Τη νέα σεζόν η COSMOTE TV «παίζει δυνατά» με το συναρπαστικότερο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. 80 πρεμιέρες σειρών και νέων κύκλων σειρών και μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, όπως το Top Gun: Maverick έρχονται σε αποκλειστική συνεργασία με 40 κορυφαία στούντιο και εταιρείες παραγωγής (Paramount, BBC, Fremantle, ITV κ.λπ.), ενώ και τα παιδιά κάθε ηλικίας μπορούν να απολαμβάνουν το πλούσιο παιδικό πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Προορισμός για τις πρεμιέρες είναι τα 4 κανάλια παραγωγής COSMOTE TV (COSMOTE CINEMA 1HD, COSMOTE CINEMA 2HD, COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), ενώ 6 κανάλια αφιερωμένα στους μικρούς φίλους, κρατούν καθημερινά την καλύτερη συντροφιά. Συνολικά στην COSMOTE TV διατίθενται 15 κανάλια με σειρές, ταινίες και παιδικά για κάθε γούστο (COSMOTE CINEMA HD, COSMOTE SERIES HD, Village Cinema HD, TCM, FOX, FOX Life κλπ)

Παράλληλα, πάνω από 3.800 επεισόδια σειρών, πάνω από 2.000 ταινίες και πάνω από 2.350 επεισόδια παιδικών σειρών βρίσκονται στην on demand βιβλιοθήκη της COSMOTE TV, που εμπλουτίζεται συνεχώς, για να τα απολαμβάνουν οι τηλεθεατές οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.

Σειρές

Στο τηλεοπτικό μενού της νέας σεζόν ξεχωρίζει το φινάλε της τηλεοπτικής ανθολογίας του «Έτερος Εγώ» με τίτλο «Έτερος Εγώ: Νέμεσις». Η επιτυχημένη σειρά της COSMOTE TV θα επιστρέψει για την «τελευταία της πράξη» με εντυπωσιακό καστ και νέα καθηλωτική ιστορία. Σύντομα οι τηλεθεατές θα υποδεχτούν και τους «Αόρατους», την πενταμελή ετερόκλητη παρέα που υπόσχεται μυστήριο και στιγμές γέλιου. Η νέα παραγωγή της COSMOTE TV θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1/10 στις 22.00.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η μεγάλη επιτυχία της περασμένης σεζόν, «Yellowjackets», η οποία απέσπασε 7 υποψηφιότητες για Emmy, μεταξύ των οποίων και αυτή της καλύτερης δραματικής σειράς. Η COSMOTE TV θα προβάλει τον 2ο κύκλο επεισοδίων, ο οποίος «ακροβατώντας» ανάμεσα στα 90’s και το σήμερα, αναμένεται με απαντήσεις έπειτα από το σοκαριστικό φινάλε της 1ης σεζόν.

Τη σεζόν 2022-23 η Ελ Φάνινγκ, θα ηγηθεί και πάλι της πιο σουρεαλιστικής αυτοκρατορίας, υποδυόμενη τη Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας στο υποψήφιο για 3 Χρυσές Σφαίρες «The Great» (3η σεζόν). Από τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν θα λείπει ούτε ο Μπράιαν Κράνστον στο δικαστικό δράμα «Your Honor», που θα κάνει φινάλε με τον 2ο κύκλο επεισοδίων. Αυλαία θα ρίξει και η επιτυχημένη ιατρική σειρά New Amsterdam. Η 5η και τελευταία της σεζόν προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV, κάθε Πέμπτη στις 22.00 (COSMOTE SERIES HD). Την ίδια μέρα, οι φαν των medical dramas απολαμβάνουν τη συναρπαστική συνέχεια του The Resident (6η σεζόν – κάθε Πέμπτη, 23.00, COSMOTE SERIES HD).

Με πολλή δράση θα επιστρέψουν και οι σειρές Star Trek: Discovery (5η σεζόν) και Star Trek: Strange New Worlds (2η σεζόν), ενώ Creepshow (4η σεζόν) και Chucky (2η σεζόν - Πέμπτη 6/10), θα «στοιχειώσουν» και φέτος τα βράδια μας.

Στο νέο πρόγραμμα της COSMOTE TV προβάλλεται ήδη η συνέχεια επιτυχημένων σειρών, όπως το The Good Fight με την Κριστίν Μπαράνσκι και τα αστυνομικά NCIS: Hawaii (2η σεζόν), FBI (5η σεζόν), FBI: Most Wanted (4η σεζόν), FBI: International (2η σεζόν), McDonald & Dodds (3η σεζόν) και Law and Order: Organized Crime (3η σεζόν).

Από τις νέες τηλεοπτικές αφίξεις, ξεχωρίζουν ήδη το American Gigolo με τον Τζον Μπέρνταλ, που βασίζεται στη γνωστή ταινία των 80’s με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και το This England με τον Κένεθ Μπράνα, να ενσαρκώνει μοναδικά τον τέως Πρωθυπουργό της Μ. Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

Μέσα στο φθινόπωρο, οι τηλεθεατές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν αποκλειστικά και τη σειρά Tulsa King με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, καθώς και 2 πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές μεταφορές. Η αρχή θα γίνει την Τρίτη 4/10 με την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος της Anne Rice «Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα» που είδαμε στο σινεμά με τους Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ (23.00, COSMOTE SERIES HD). Λίγες μέρες μετά (Τρίτη 11/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD), πρεμιέρα θα κάνει το ομώνυμο τηλεοπτικό remake της υποψήφιας για BAFTA ταινίας τρόμου Let the Right One In.

Ταινίες

Και φέτος, η COSMOTE TV φέρνει το σινεμά σπίτι, με blockbusters, δράση, κωμικές και δραματικές ιστορίες και λαμπερούς πρωταγωνιστές.

Μεταξύ άλλων, οι συνδρομητές της θα δουν σε Α΄ τηλεοπτική προβολή το απόλυτο blockbuster του φετινού καλοκαιριού, Top Gun: Maverick με τον Τομ Κρουζ, την επιτυχημένη γαλλική κομεντί Θεέ μου τι σου κάναμε; 3 και το Hitman's Wife's Bodyguard με τους Ράιαν Ρέινολντς, Σάμιουελ Τζάκσον, Μόργκαν Φρίμαν, Σάλμα Χάγιεκ και Αντόνιο Μπαντέρας. Στην COSMOTE TV θα βρίσκονται, επίσης, η Σάντρα Μπούλοκ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και ο Ντάνιελ Ράντκλιφ με το Lost City και ο Κόλιν Φερθ με το Operation Mincemeat.

Οι μικροί τηλεθεατές δεν χάνουν το Sonic: Η Ταινία 2 (Sonic the Hedgehog 2) με τον Τζιμ Κάρεϊ και τα animations Μπάντι ο Ροκ Σταρ 2 (Rock Dog 2) και 100% Λύκος (100% Wolf).

Στο πρόγραμμα της νέας σεζόν ξεχωρίζουν, επίσης, τίτλοι που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς, όπως το υποψήφιο για 2 Όσκαρ The Worst Person in the World και το ευρηματικό Τα Πάντα Όλα (Everything Everywhere All at Once), σε παραγωγή των αδελφών Ρούσο.

Παιδικά

Υπερήρωες, περιπέτεια και φαντασία περιμένουν καθημερινά τα παιδιά, στα 6 παιδικά κανάλια (Disney Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Baby TV, SMILE, duck TV) που είναι διαθέσιμα μέσω της COSMOTE TV.

Πλούσιο είναι και το παιδικό περιεχόμενο που διατίθεται on demand στη βιβλιοθήκη της COSMOTE TV, για παρακολούθηση οποιαδήποτε στιγμή. 830 επεισόδια αγαπημένων σειρών (Tin Tin, Kaeloo κλπ), πάνω από 65 ταινίες (Away, Clifford the Big Red Dog, Lego: The Movie κλπ), 300 επεισόδια σειρών των καναλιών Disney και Disney Junior και οι υπηρεσίες Nick+ (400 ώρες περιεχομένου) και duck TV (περισσότερα από 550 επεισόδια σειρών) υπόσχονται μοναδική εμπειρία θέασης. Συνολικά, η on demand βιβλιοθήκη της COSMOTE TV περιλαμβάνει πάνω από 2.350 επεισόδια παιδικών σειρών.