Το Twitter επιτρέπει πλέον το συνδυασμό εικόνων και videos σε μία ανάρτηση (vid)

To Twitter ξεκινάει να προσφέρει περισσότερες λειτουργίες για τους χρήστες του και έτσι ανακοίνωσε πως όσοι ενημερώνουν το λογαριασμό τους με αναρτήσεις που γίνονται από κινητά με iOS και Android θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα κείμενο, φωτογραφίες, videos και gifs.

Το χαρακτηριστικό εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο από έναν Ιταλό προγραμματιστή και πλέον είναι επίσημο.

Η πλατφόρμα σημειώνει πως όταν θέλετε να ανεβάσετε κάτι, δεν έχετε παρά να πατήσετε πάνω στο σχετικό εικονίδιο και στη συνέχεια να αναρτήσετε όλο το υλικό.

Αν έχετε πολλαπλά αρχεία multimedia, όλα όσα επιλέξετε να ανέβουν θα εμφανιστούν σε μορφή πλέγματος και θα μπορείτε να έχετε ξεκάθαρη εικόνα πως θα φαίνεται το tweet σας πριν δημοσιευτεί για τους ακόλουθούς σας.

Δείτε ένα δείγμα στο παρακάτω tweet της υπηρεσίας.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.



You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI