Ο Coeus έρχεται στο Bolivar την Κυριακή 9 Οκτωβρίου

Support by Reign Of Time / Veki Steph b2b Andianna / Spiros Pappas / Magda Kay.

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου Bolivar και Blend παρουσιάζουν ένα sunset event με τον dj/producer Coeus. O Σέρβος καλλιτέχνης με αρκετά releases σε Afterlife, Atlant, Oddity, Moblack να έχουν βρεθεί στο top 100 των charts, και συνεχής υποστήριξη από Tale Of Us, Solomun, Dixon, Adriatique, κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία international acts.

Μαζί του οι resident djs του Blend Reign Of Time & Veki και οι Steph b2b Andianna, Spiros Pappas, Magda Kay

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air