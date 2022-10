Η πρόταση γάμου δεν πήγε καλά: Μόλις είδε το δαχτυλίδι τον άρχισε στα χαστούκια (vid)

Της έκανε πρόταση γάμου σε γήπεδο στις ΗΠΑ όμως η αντίδρασή της δεν ήταν αυτή που περίμενε.

Ένας νεαρός άνδρας στις ΗΠΑ αποφάσισε να κάνει μια έκπληξη στην αγαπημένη του. Την πήγε σε ένα αγώνα της αγαπημένης του ομάδας και αφού την φίλησε γονάτισε για να της κάνει την παραδοσιακή πρόταση γάμου.

Έβγαλε από την τσέπη του το δαχτυλίδι και όταν άνοιξε το κουτάκι για να της το φορέσει, εκείνη έμεινε άναυδη καθώς διαπίστωσε ότι ήταν γλειφιτζούρι.

Ο ενθουσιασμός της μετατράπηκε σε θυμό, αστράφτοντάς του ένα χαστούκι, το οποίο συνδυάστηκε με αρκετά μπινελίκια. Το βίντεο κυκλοφορεί στο Twitter και έχει γίνει viral.

Everything went smooth until the ring reveal 💀 (via lovelostmanhattan/TT) pic.twitter.com/vmbeXrwoE8