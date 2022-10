Η απόφαση πάρθηκε: κοινός φορτιστής USB-C για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές στην ΕΕ!

Επιτέλους τέλος για τα πολλά καλώδια και τους πολλούς φορτιστές στο σπίτι.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε την απόφαση τελικά για υποχρεωτικό κοινό φορτιστή τύπου USB-C για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα χρόνια στην ήπειρό μας.

Η απόφαση αυτή είναι σημαντική, καθώς λαμβάνεται μετά από διαβουλεύσεις τουλάχιστον 10 ετών, όταν και ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις για έναν κοινό τρόπο φόρτισης όλων των ηλεκτρονικών συσκευών.

Η εξέλιξη δεν αφορά μόνο την οικονομία που θα κάνουν οι καταναλωτές (ειδικά από τη στιγμή που οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν βγάλει τον φορτιστή και από τη συσκευασία αγοράς), αλλά και η ευκολία για όλους, μαζί με το πολύ σημαντικό ζήτημα του οικολογικού αποτυπώματος.

Υπέρ της σχετικής ρύθμισης ψήφισαν 602 ευρωβουλευτές, κατά οι 13, ενώ 8 απείχαν από την ψηφοφορία.

Το μεγάλο πρόβλημα περνάει τώρα στο στρατόπεδο της Apple που είναι η μοναδική που διατηρεί εναλλακτική θύρα φόρτισης για τα βασικά της προϊόντα στην κατηγορία των smartphones, τα iPhone.

Η αμερικανική εταιρεία έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει τη λύση της θύρας USB-C μέχρι και τα τέλη του 2024, κάτι που ωστόσο μεταφράζεται σε υποχρεωτικότητα από το 2025, δηλαδή από την κυκλοφορία των iPhone 17 και μετά.

Η απόφαση που αφορά τα laptops έχει δώσει στους κατασκευαστές φορητών υπολογιστών την επιλογή να κινηθούν προς τους φορτιστές τύπου USB-C έως και το 2026.

