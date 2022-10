Η COSMOTE παρουσίασε το Payzy, το νέο τρόπο ψηφιακών πληρωμών από το κινητό

Νέα υπηρεσία που είναι άμεσα διαθέσιμη μέσα από το Android ή iOS smartphone σας.

Mία νέα εποχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα, έναν νέο τρόπο πληρωμών, χωρίς πορτοφόλι, ανακοίνωσε και διέθεσε επίσημα η COSMOTE με την εφαρμογή Payzy. Το νέο app είναι μια ολιστική λύση, εντελώς ψηφιακή, για όλους αυτούς που θέλουν ευελιξία και απλότητα στην καθημερινότητά τους. Είναι προϊόν της COSMOTE Payments, θυγατρικής του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Το payzy επιτρέπει στον χρήστη να καλύπτει καθημερινές αγορές και λογαριασμούς, κάνοντας παράλληλα συναλλαγές με τους δικούς του ανθρώπους, μέσα από το κινητό του εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

«Στον Όμιλο ΟΤΕ προσαρμοζόμαστε συνεχώς στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μας είναι να μπαίνουμε σε νέες αγορές και, με τη δύναμη της τεχνολογίας, να δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας. Όραμά μας είναι να μετατρέψουμε τον Όμιλο ΟΤΕ σε έναν digital services provider που δεν θα παρέχει μόνο τηλεπικοινωνίες και κορυφαία συνδεσιμότητα στον πελάτη, αλλά σύγχρονες λύσεις τεχνολογίας. Σε αυτό πλαίσιο κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα, και με το payzy by COSMOTE μπαίνουμε δυναμικά στην αγορά των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στις υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητού», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

To payzy by COSMOTE είναι μια πρωτοποριακή λύση για όλες τις καθημερινές πληρωμές και συναλλαγές. Μέσω εφαρμογής στο κινητό (iOS & Android), ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει έναν ελληνικό IBAN λογαριασμό, να εκδώσει χρεωστική VISA κάρτα (ψηφιακή ή/και φυσική ) και να κάνει όλες τις αγορές του σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Χωρίς κόπο και με ασφάλεια. Επίσης, με το payzy μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς στη στιγμή.

Εκτός από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, το payzy by COSMOTE περιλαμβάνει και καινοτόμες λειτουργικότητες που δεν έχουν καμία χρέωση, όπως η δυνατότητα του χρήστη να ανταλλάσσει χρήματα με τους φίλους του μέσω chat, άμεσα, μέσω του Chat & Pay. Μπορεί ακόμα να μοιράζεται κοινά έξοδα με τους δικούς του ανθρώπους μέσω του Split it. Για παράδειγμα μπορεί να μοιράζεται τα έξοδα με τους φίλους του ή την οικογένειά του στο φαγητό, στο σινεμά, σε ένα ταξίδι. Και όλα αυτά μέσα από το κινητό, σε μια μόνο εφαρμογή.



Το payzy by COSMOTE αποτελεί το μοναδικό mobile app στην ελληνική αγορά που ανταμείβει με χρήματα τον χρήστη, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει όποτε θέλει και όπου θέλει. Έτσι ο χρήστης κερδίζει χρήματα, όσο περισσότερο χρησιμοποιεί το payzy. Είναι εξολοκλήρου ψηφιακό και απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον τηλεπικοινωνιακό τους πάροχο. Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ εύκολη, διαρκεί λίγα λεπτά και ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί το smartphone του, το email και τον αριθμό του κινητού του. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής χρειάζεται να έχει την ταυτότητά ή το διαβατήριό του, ενώ η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει και μία βιντεοκλήση με εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της COSMOTE Payments.

Τέλος, για όσους συνδρομητές κινητής COSMOTE κάνουν εγγραφή, υπάρχει bonus απεριόριστων δεδομένων για τη σύνδεσή τους για ένα μήνα.