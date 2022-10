Σοκ στην Τουρκία: Έκοψαν τον λαιμό μουσικού με μια κούπα, γιατί δεν ήξερε το τραγούδι που του ζήτησαν

Τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μια γυάλινη κούπα.

Ένα λυσσαλέο και ανατριχιαστικό έγκλημα έγινε στην Τουρκία και δη στην Άγκυρα, με τα τουρκικά Μέσα να μεταδίδουν πως τραυμάτισαν θανάσιμα έναν μουσικό, γιατί δεν ήξερε το τραγούδι που του ζήτησαν να παίξει.

Ο Onur Sener κατέληξε στο νοσοκομείο που διακομίσθηκε, καθώς δεν κατάφεραν να τον σώσουν από το θανάσιμο τραύμα στον λαιμό με με γυάλινη κούπα.

Ο Onur ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Savagery



Musician Onur Şener was beaten to death in a bar in Ankara because he did not know the song. Those who killed Şener were two bureaucrats working in the Ministry of Labor and Social Security and an engineer working in TAI.https://t.co/rkJn5ZuQts#OnurŞener pic.twitter.com/wFri8odBXW