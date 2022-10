Ιράν: Αστυνομικοί πυροβολούν εξ επαφής περαστικό (vid)

Ένα βίντεο, που δείχνει αστυνομικούς με πολιτικά να πυροβολούν από κοντινή απόσταση, κάνει το γύρω του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες

Απίστευτα γεγονότα συμβαίνουν το τελευταίο καιρό στο Ιράν καθώς το απολυταρχικό του καθεστώς αποφάσισε να κρατήσει σκληρή στάση απέναντι στους εξεγερμένους πολίτες. Τα επεισόδια στους δρόμους δεν έχουν τέλος και οι διαδηλωτές καταγγέλουν ακραία καταστολή εις βάρος τους από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Twitter και και αναδημοσιεύθηκε και από την ιρανική υπηρεσία του BBC, δείχνει Ιρανούς αστυνομικούς με πολιτικά αρχικά να σταματούν έναν άνδρα και μια γυναίκα που επέβαιναν σε μηχανάκι και στη συνέχεια να ξυλοκοπούν άγρια τον άνδρα με έναν εξ αυτών να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικοί καταδίωκαν με μηχανές τον άνδρα και τη γυναίκα, η οποία κρατούσε κινητό τηλέφωνο στα χέρια, γεγονός που φέρεται να "πυροδότησε" την καταδίωξη. Όταν ο άνδρας διαμαρτυρήθηκε για την απρεπή συμπεριφορά που είχαν οι αστυνομικοί προς τη σύζυγο του, εκείνοι άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές στο σώμα και το κεφάλι του.

Μετά τον πυροβολισμό που κάποια στιγμή ρίχνει ένας εκ των αστυνομικών, ο άνδρας φαίνεται να τρέμει από τον πόνο και από τις πληγές που έχουν προκληθεί, σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες επέζησε του άγριου ξυλοδαρμού του.

GRAPHIC: Iranian regime security forces beating and then executing a protester in the middle of the street. This is what the people of #Iran are up against. pic.twitter.com/JgJsB2iH27