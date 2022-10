Κακοκαιρία στη Φλόριντα: Η τρομακτική στιγμή που ένα τεράστιο κύμα χτυπά σε πεζοδρόμιο και παρασέρνει πεζούς (vid)

Ένα τεράστιο κύμα χτύπησε πεζοδρόμιο στη Φλόριντα και παρέσυρε πεζούς, στέλνοντας έξι άτομα στο νοσοκομείο.

Σοκάρουν οι εικόνες από το χτύπημα της καταιγίδας Ίαν στη Φλόριντα. Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν έχει καταγραφεί η στιγμή που ένα τεράστιο κύμα προσέκρουσε σε βράχια και στη συνέχεια έσκασε πάνω σε πεζοδρόμιο.

Τη στιγμή εκείνη υπήρχαν πεζοί, οι οποίοι παρασύρθηκαν από το κύμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών και δύο ανδρών. Όλοι τους μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.



HAPPENING NOW SOUTH BEACH. Incredible video! When a monster king tides merges with noon high tide on #MiamiBeach. Be careful out there. #sealevelrise #climateaction

video via @roshloweWPLG pic.twitter.com/OSzq6dMA5x