Μητσοτάκης: «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Twitter, επανέλαβε την στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία.

«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Twitter, τονίζοντας την στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία.

Ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτηση του στα αγγλικά, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «υπονομεύει τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ουκρανίας για ανεξαρτησία και κυριαρχία» και κατέληξε επισημαίνοντας με έμφαση: «Η Ελλάδα και η ΕΕ στέκονται σταθερά με την Ουκρανία».

We will never recognize the illegal annexation of Ukraine's territories. Russia is undermining the rules-based international order and violating the fundamental rights of Ukraine to independence and sovereignty. Greece and the EU stand firmly with Ukraine. https://t.co/xZpjYhbPrU