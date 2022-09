Πόλεμος στην Ουκρανία: 23 άμαχοι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικού πυραύλου εναντίον οχηματοπομπής

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε πτώματα να κείτονται στο έδαφος ή μέσα στα οχήματα. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν από πλήγμα ρωσικού πυραύλου εναντίον οχηματοπομπής έξω από την πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε πτώματα να κείτονται στο έδαφος ή μέσα στα οχήματα. Ένας κρατήρας είχε δημιουργηθεί στο έδαφος μεταξύ δύο σειρών οχημάτων. Από την πρόσκρουση του πυραύλου στο έδαφος πετάχθηκαν κομμάτια χώματος στον αέρα, ενώ θραύσματα έπεσαν πάνω στα αυτοκίνητα. Τα τζάμια των οχημάτων – κυρίως αυτοκίνητα αλλά και τρία φορτηγάκια—έχουν σπάσει.

Bloody terrorists fired rocket at convoy of civilian cars waiting to head from Zaporizhzhia to the temporally occupied territories. Dozens were killed and wounded. When you think the worst news is over, Russia does this. pic.twitter.com/OEwwM4xD60