The Ogg: Κυκλοφόρησε client του Instagram χωρίς διαφημίσεις, τον εξαφάνισε σε μια μέρα η Meta

Δυστυχώς, η χαρά κράτησε λίγο για όσους ήθελαν μια πιο απλή έκδοση της εφαρμογής.

Η αλήθεια είναι πως οι διαφημίσεις που σερβίρει σε καθημερινή βάση το Instagram είναι πλέον αρκετές και κάποιος σκέφτηκε να διαθέσει έναν client της υπηρεσίας που θα τις κρατούσε εκτός οθόνης.

Το The Ogg είναι ένα νέο app που εμφανίστηκε πριν από μερικές ώρες και υποσχόταν ίδια εμπειρία χρήσης με την κανονική εφαρμογή του Instagram, απλά χωρίς τις διαφημίσεις.

Όπως ήταν λογικό, κάτι τέτοιο δεν άρεσε ιδιαίτερα στη Meta και έτσι η εφαρμογή εξαφανίστηκε μετά από μόλις μία ημέρα διάθεσης από τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Εκπρόσωπος της Meta σημείωσε πως «η εν λόγω εφαρμογή παραβιάζει τους όρους και την πολιτική ορθής χρήσης των υπηρεσιών μας και έχουμε κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες», χωρίς να τονίσει πιο αναλυτικά ποιες είναι αυτές.

Το Ogg app πέραν των διαφημίσεων που δεν προσέφερε, είχε και έναν πιο ορθολογικό τρόπο εμφάνισης των posts και των reels, αλλά και των αναρτήσεων που εμφάνιζε ως προτεινόμενες στους χρήστες.

Οι δημιουργοί της εφαρμογής σημείωσαν ότι μέσα στην πρώτη ημέρα διάθεσης έφτασαν τα 10.000 downloads, αλλά όπως φαίνεται δεν θα υπάρξει συνέχεια…

Meta has banned the personal Facebook (not linked to OG) and Instagram (linked to OG) accounts for everyone on our team, permanently.



Meta is intent on taking extraordinary measures to suppress and censor us simply because we did right by their users. pic.twitter.com/JOzJ81p81k