To σήμα Νike σχεδιάστηκε από φοιτήτρια που πληρώθηκε με μόλις 35 δολάρια

Τα social media πάντως τον αποθεώνουν για την κίνηση που έκανε μετά.

Ο ιδρυτής της Nike, Phil Knight λαμβάνει ιδιαίτερους επαίνους τελευταία, παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε πως αγόρασε το λογότυπο της Nike από μια φοιτήτρια με μόλις 35 δολάρια.

Η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία - που ιδρύθηκε στις 25 Ιανουαρίου το 1964 - είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμη από το περίφημο «ν» της, το σήμα που βρίσκεται στο πλάι συνήθως των παπουτσιών της. Η αξία της σήμερα ανέρχεται στα 152,18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Knight, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία μαζί με τον Bill Bowerman, αποκάλυψε πως το εμβληματικό σήμα του αθλητικού κολοσσού τοι αγόρασε πολύ φθηνά, σχεδόν τσάμπα.

Good design is long-lasting. The original Nike logo proposal by designer Carolyn Davidson. pic.twitter.com/oI9sSU1mJy

Σε ένα επεισόδιο του «The David Rubenstein Show», ο Knight επιβεβαίωσε ότι η Nike είχε αγοράσει το λογότυπο για το ποσό των 35 δολαρίων: «Ήταν μια φοιτήτρια γραφικής τέχνης στο Portland State που χρειαζόταν χρήματα. Του είπα θα σου πληρώνουμε 2 δολάρια την ώρα για να εξασκηθείς. Ξέρεις, για να κάνεις μερικά σχέδια. Ξόδεψε 17,5 ώρες σε αυτό».

Βέβαια η φοιτήτρια, η Carolyn Davidson δεν απαίτησε μετά, όταν γιγαντώθηκε η Nike, περισσότερα χρήματα, γιατί οι ιδιοκτήτες της έδωσαν «500 μετοχές»: «Δεν έχει πουλήσει ούτε μία μετοχή και αξίζει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σήμερα». πρόσθεσε ο Knight.

Carolyn Davidson was paid 2$/h for designing the famous Nike's logo. She completed the job in 17hrs and got 35$. pic.twitter.com/MraVM539WT