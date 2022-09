Anneke Van Giersbergen στο Gazzetta: «Ηθελα να γράψω metal αλλά τα συναισθήματα είχαν άλλη γνώμη»

Η Anneke νιώθει την Ελλάδα ως δεύτερο σπίτι της και συναντά τους Έλληνες φίλους της σε 9 συναυλίες!

Η τραγουδίστρια που σημείωσε μία εξωφρενικά επιτυχημένη πορεία με τους The Gathering, επιστρέφει μετά από έξι χρόνια στην Ελλάδα με ένα ακουστικό και πολύ προσωπικό setting.

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του "The Darkest Skies are the Brightest" αφήνει για ένα μεγάλο τουρ την Ολλανδία, ξεκινώντας από την Ελλάδα. Το επερχόμενο solo tour της Anneke Van Giersbergen θα περιλαμβάνει ένα γενναιόδωρο ελληνικό section με μια σειρά από ιδιαίτερες εμφανίσεις.

Ευγενική, ετοιμόλογη και ίσως ντροπαλή, μας μίλησε για το άλμπουμ, την περίοδο του κορονοϊού αλλά και το μέλλον της.

"The Darkest Skies are the Brightest" ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησες πρόσφατα. Πως σκέφτηκες να χωρέσεις αισιοδοξία και απαισιοδοξία σε μία γραμμή;

Η αλήθεια είναι ότι υποτίθεται πως μιλάμε για ένα θετικό τίτλο. Μερικές φορές είμαι τόσο πλημμυρισμένη με συναισθήματα με όσα γίνονται στον κόσμο αλλά όταν κάνω zoom in στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη. Νομίζω πως πρέπει όλα να αρχίζουν και να τελειώνουν με την ελπίδα, για αυτό και επέλεξα έναν τέτοιο τίτλο.

Έγραψες τον δίσκο σε μία δύσκολη περίοδο στην προσωπική ζωή σου. Μπορεί ένας καλλιτέχνης να διαχωρίσει εύκολα τα συναισθήματά του από τη δουλειά του; Για παράδειγμα τα κομμάτια ενός δίσκου;

Δεν είναι και πολύ εύκολο. Κάποιες φορές ο καλλιτέχνης καλείται να γράψει για άλλους και τότε είναι υποχρεωμένος να διαχωρίσει την προσωπικότητά του. Αλλά και πάλι από την άλλη βάζεις σίγουρα τον χαρακτήρα σου μέσα στα τραγούδια. Το άλμπουμ όντως γράφτηκε σε δύσκολες ημέρες για μένα αλλά οι δυσκολίες είναι και πηγή έμπνευσης. Τα τραγούδια άλλωστε μας φέρνουν συναισθήματα αλλά και απαντήσεις.

Ποιες ήταν οι επιρροές σου για τον δίσκο. Είναι σαφώς διαφορετικός από τα περασμένα έργα σου.

Όταν ξεκίνησα να γράφω ήθελα ένα metal άλμπουμ. Όπως και το περασμένο ήθελα να κινηθώ σε heavy metal ήχους. Ήθελα αμέσως ένα παρόμοιο άλμπουμ. Ξεκίνησα αλλά συνέβησαν διάφορα στην οικογένειά μου και τότε δεν υπήρχε ακριβώς metal στη ψυχή μου. Τότε αποφάσισα να γράψω ό,τι αισθάνομαι. Alternative, λίγο μελό και αρκετά σκοτεινό, αυτό βγήκε. Μου αρέσει πολύ ο ακουστικός ήχος και θεωρώ πως είναι ένα πολύ ειλικρινές άλμπουμ. Φαντάσου, όταν το τελείωσα είχα και άλλο να δώσω. Ετσι ξεκίνησα να γράφω και ένα νέο άλμπουμ, αυτή τη φορά πιο... metal.

Αρα περιμένουμε σύντομα κάτι νέο;

Πιθανότατα μέσα στο επόμενο έτος!

Πως θα περιέγραφες την πορεία σου με τους Gathering με τρεις λέξεις;

Μάθηση, Φιλία, Επιτυχία

Και τη σόλο πορεία σου;

Προσωπική, Δημιουργική, Αυτονομία

Πως πέρασες την περίοδο του κορονοϊού;

Ήταν δύσκολα αλλά είχε και καλές πλευρές. Ήταν σίγουρα πολύ τρομακτικό όλο αυτό που συνέβη και αρκετά αγχωτικό. Δεν ξέραμε πόσο θα κρατήσει, φοβόμασταν μην αρρωστήσουμε. Επαγγελματικά επίσης ήταν δύσκολα αφού δεν υπήρχε εισόδημα. Από την άλλη, δεν υπήρχαν tour οπότε έμεινα σπίτι και είδα την οικογένειά μου. Είδα επιτέλους τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Αυτό ήταν το καλό κομμάτι.

Πως αποφάσισες μία τόσο μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα;

Ήταν να γίνει το 2021 όμως ο κορονοϊός είχε άλλα σχέδια. Χαίρομαι που μπορώ να το κάνω τώρα. Είναι ένα solo acoustic πλάνο και θα ακολουθήσει μεγάλη περιοδεία σε Σκανδιναβία και Ανατολική Ευρώπη. Αρχίζω όμως από την Ελλάδα, όπου λατρεύω το κοινό, το κλίμα και το φαγητό στη χώρα σας!

Τι πρέπει να περιμένουμε στη συναυλία;

Μια πολύ προσωπική στιγμή μόνο με εμένα και την κιθάρα μου. Παλιά και νέα τραγούδια, δικά μου και των Gathering αλλά και covers σε αγαπημένα τραγούδια.

Εισιτήρια - Πληροφορίες: www.viva.gr/tickets/music/tour/anneke-van-giersbergen-live-in-greece/