Τον Σεπτέμβριο του 2024 η πρεμιέρα του Deadpool 3, επιστροφή του Χιου Τζάκμαν ως Wolverine! (vid)

Η Marvel Studios ανακοίνωσε μέσω του Ράιν Ρέινολντς την επιστροφή του Τζάκμαν.

Το Deadpool 3 είναι γνωστό πως ετοιμάζεται εδώ και καιρό και πλέον έχουμε επίσημη ανακοίνωση για την ημερομηνία πρεμιέρας. Όμως όχι μόνο αυτό.

Ο Ράιν Ρέινολντς ανέβασε στο Twitter του ένα video, όπου και αποκαλύπτει την επιστροφή του αντι-ήρωα της Marvel με το Deadpool 3 στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως στο πίσω μέρος του video περνάει σε κάποια στιγμή ο Χιού Τζάκμαν και μετά από… προτροπή του Ρέινολντς δηλώνει πως θα συμμετέχει στην ταινία ως Wolverine.

Το teaser trailer συνεχίζει υπό τους ήχους του “I Will Always Love You” παραφρασμένο σε “I Will Always Love Hugh” και πλέον μένει να δούμε πότε θα έχουμε τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που θα ξεκινήσουν -υπό φυσιολογικές συνθήκες- μέσα στο καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς.