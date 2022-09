Σοκαριστικό και καθηλωτικό το πρώτο trailer της σειράς The Last of Us του HBO

Η PlayStation Productions και το HBO παρουσίασαν το πρώτο δείγμα γραφής.

Η τηλεοπτική μεταφορά του δημοφιλούς PlayStation videogame The Last of Us στο HBO είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό και πλέον ήρθε η ώρα για να δούμε ένα πρώτο δείγμα γραφής.

Το γνωστό τηλεοπτικό δίκτυο και η PlayStation Productions παρουσίασαν το πρώτο trailer δείχνοντας το πως έχουν οραματιστεί τους δύο κεντρικούς ήρωες, τον κόσμο, αλλά και τους μολυσμένους εχθρούς που τους κυνηγούν.

Η σειρά The Last of Us καλύπτει τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού (που πρόσφατα κυκλοφόρησε σε μορφή remake για το PS5 ως The Last of Us Part 1) και θέλει τον πρωταγωνιστή Joel (Pedro Pascal) να προσπαθεί να συνοδέψει την Ellie (Bella Ramsey) σε ένα ταξίδι στις ΗΠΑ, καθώς ο οργανισμός της έχει καταφέρει να αντιμετωπίζει σθεναρά τον ιό που έχει εξαπλωθεί στον πλανήτη και δημιουργεί… ζόμπι και θεωρείται ως η αρχή της λύσης του προβλήματος για την ανθρωπότητα.

Στο trailer βλέπουμε (και ακούμε) για πρώτη φορά τους βασικούς εχθρούς Clickers και ένα δείγμα των διαλόγων ανάμεσα στους δύο ήρωες που είναι από την αρχή της κοινής τους πορείας έντονοι.