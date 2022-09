Ιράν: Αυτή δεν είναι η «20χρονη διαδηλώτρια» Χαντίς Νατζάφι

Η πρωταγωνίστρια του εξεταζόμενου βίντεο και η εκλιπούσα Χαντίς Νατζάφι είναι δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα

Μεγάλη διάδοση έχει γνωρίσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ηλεκτρονικό τύπο η είδηση ότι η 20χρονη διαδηλώτρια που απεικονίζεται σε βίντεο να δένει τα μαλλιά της στιγμές πριν ενσωματωθεί σε διαμαρτυρόμενο πλήθος στην ιρανική πόλη Καράτζ, δολοφονήθηκε. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός είναι παραπλανητικός. Ας δούμε τι ισχύει.

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί πως η είδηση της δολοφονίας της πρωταγωνίστριας του υπό εξέταση βίντεο έγινε γνωστή στις 25 Σεπτεμβρίου του 2022, από την Ιρανή δημοσιογράφο και ακτιβίστρια Masih Alinejad.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW