To Sky History έφερε στο φως πλάνα από εξωγήινο να εμφανίζεται στο δωμάτιο ενός Αμερικανού (vid)

Ένας Αμερικανός ισχυρίζεται με βίντεο ντοκουμέντο ότι τον «επισκέφτηκε» ένα περίεργο πλάσμα πιθανότατα εξωγήινος.

Στην επιφάνεια έφερε η εκπομπή του Sky History ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί το 2006 στις ΗΠΑ. Ένας Αμερικανός από την Φλόριντα ισχυρίζεται ότι ένας εξωγήινος εμφανίστηκε κάποιο βράδυ στην κρεβατοκάμαρά του.

Ο Ντέβιντ ενώ κοιμόταν στο δωμάτιό του είδε ένα «ανθρωποειδές» πλάσμα να μπαίνει στην κρεβατοκάμαρά του. Το βίντεο καταγράφηκε από την κάμερα που βρισκόταν πάνω από το κρεβάτι του Ντέιβιντ. Σε αυτό φαίνεται ένα κίτρινο φως να έρχεται από την πόρτα.

Στη συνέχεια η κάμερα συλλαμβάνει μια μυστήρια φιγούρα να κρυφοκοιτάζει στην κρεβατοκάμαρα πίσω από την ανοιχτή πόρτα. Στη συνέχεια η φιγούρα που μοιάζει με εξωγήινο περνάει σιγά σιγά από την πόρτα, με τον Ντέβιντ να μένει ακούνητος και να παρακολουθεί.

Τα τρομακτικά πλάνα έφερε στο φως η τηλεοπτική σειρά του Sky History «The Proof is Out There». Το βίντεο αναρτήθηκε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube και όπως ήταν φυσικό τα σχόλια έπεσαν «βροχή».