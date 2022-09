Επιβάτης της American Airlines που φώναζε «εδώ μέσα έχει 10 δολοφόνους», δίνει μπουνιά σε αεροσυνοδό (vids)

Τρομερό επεισόδιο σε πτήση της American Airlines.

Χαμός έγινε σε πτήση της American Airlines, όταν ένας επιβάτης βάρεσε μπουνιά σε ανυποψίαστο αεροσυνοδό. Το επεισοδιακό περιστατικό συνέβη στην πτήση 377 από το Σαν Χοσέ ντελ Κάμπο προς το αεροδρόμιο τους Λος Άντζελες, με τον δράστη- αφού δέθηκε από το πλήρωμα εν ώρα πτήσης- τελικά να συλλαμβάνεται και να αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν ο ύποπτος άρχισε να μουρμουρίζει ακατάληπτα για «δολοφόνους» στο αεροπλάνο με προορισμό την Καλιφόρνια, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες έλεγε πως «μέσα στο αεροπλάνο υπάρχουν 10 δολοφόνοι».

Violence in the air: a friend was travelling from Cabo to LAX, when a passenger hit a flight attendant for not letting use him the first class bathroom. He was later restrained by other passengers and arrested upon touchdown. The video shot was by Barrie Livingstone pic.twitter.com/PntVqWyWs9