H Σακίρα διέκοψε γύρισμα για να βοηθήσει δημοσιογράφο που χτυπούσαν αστυνομικοί (vid)

Ένα απρόσμενο περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο κλιπ της Σακίρα.

H Σακίρα βρίσκεται στην Καταλονία για τα γυρίσματα του νέου της βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Monotonia». Όπως ήταν αναμενόμενο στο σημείο μαζεύτηκε πλήθος κόσμου, για να δει την κολομβιανή τραγουδίστρια από κοντά.

Ενώ ήταν σε εξέλιξη τα γυρίσματα, τα οποία συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο ήταν και ο Ισπανός δημοσιογράφος Τζόρντι Μαρτίν, ώστε να απαθανατίσει κάποιες εικόνες από τα γυρίσματα. Άλλωστε πρόκειται για ένα άτομο που έχει σταθεί στο πλευρό της μετά τον χωρισμό της από τον Πικέ.

Ωστόσο, ενώ η τραγουδίστρια ήταν στο γύρισμα κάποια στιγμή, άρχισαν να ακούγονται φωνές. Τότε η Σακίρα σταμάτησε τα γυρίσματα, για να δει τι συνέβαινε.

Shakira stops music video shoot to help journalist beaten by cops https://t.co/de6YkU9gfo