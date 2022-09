Σπάνε τα κοντέρ οι αναζητήσεις των Ρώσων «πώς να σπάσεις το χέρι σου» για να αποφύγουν την επιστράτευση

Οι Ρώσοι αναζητούν στην Google «πως να σπάσω το χέρι μου» και «πως να σπάσω το χέρι μου στο σπίτι μου».

Σε πανικό βρίσκονται οι στρατεύσιμοι Ρώσοι, που ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους και λύσεις να αποφύγουν την μερική επιστράτευση (περίπου 300.000 έφεδροι) και να σταλούν στα μέτωπα στην Ουκρανία.

Πέραν από αυτούς που εγκαταλείπουν τη χώρα, με αεροπορικό εισιτήριο δίχως επιστροφή προς τις χώρες που δέχονται Ρώσους χωρίς βίζα αλλά και στα σύνορα με τη Γεωργία, πολλοί είναι αυτοί που ψάχνουν ακόμα και πιο ακραίους τρόπους για να αποφύγουν την στράτευση.

Όπως; «Πως να σπάσω το χέρι μου». Αυτό αναζητούν στο Google οι Ρώσοι μετά το διάγγελμα του Πούτιν που ανακοίνωσε μερική επιστράτευση για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

This is how the Russian-Georgian border looks now. pic.twitter.com/EOFFXGo6eR