Οι Woo York από το Κίεβο έρχονται στο Bolivar το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου

Μαζί τους οι EarthLife και οι Voices Of Valley. Την Κυριακή ανεβαίνουν στα decks του Bolivar οι Mikele Cleopatra Fynanidou / Maria Papidaki / Trixx Steph b2b Andianna / Rezo b2b Magda Kay.

Το δίδυμο των Woo York, με καταγωγή από το Κίεβο, γνωστών για τις παραγωγές τους και τις ιδιαίτερες εμφανίσεις τους στην Afterlife, σε ένα μελωδικό techo live performance έρχονται στο Bolivar Beach Bar το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους οι Ιταλοί EarthLife και οι Voices Of Valley.

Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, στα decks του Bolivar ανεβαίνουν οι Mikele I Cleopatra Fyntanidou I Maria Papidaki I Trixx I Steph b2b Andianna I Rezo b2b Magda Kay σε ένα μουσικό μαραθώνιο.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air