Το Hollow Knight: Silksong επιβεβαιώθηκε για τα PS4 και PS5

Το αναμενόμενο παιχνίδι αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στα συστήματα της Sony.

To Hollow Knight: Silksong ανακοινώθηκε πως θα κυκλοφορήσει τελικά και για τα PS4 και PS5, φέρνοντας τη δράση του και στους κατόχους συστημάτων της Sony.

Ο τίτλος αναμένεται κάποια στιγμή πριν τον Ιούνιο του 2023, χωρίς να έχουμε ακόμη κάτι πιο συγκεκριμένο.

Όπως μαρτυρά η σελίδα του παιχνιδιού στο Steam, οι παίκτες θα μπορούν να παίξουν με τον Hornet, τον προστάτη της πριγκίπισσας, σε μια νέα περιπέτεια στο βασίλειό του Hallownest. Εκεί, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εχθρούς και να λύσουν γρίφους.

Το Hollow Knight: Silksong είναι το sequel του θρυλικού Hollow Knight που έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές σε διάφορες εκδηλώσεις ανά τον πλανήτη. Αναμένεται να προσφέρει πάνω από 150 είδη εχθρών και το νέο Silk Soul mode που θα «ξεκλειδώνει» μετά τον πρώτο τερματισμό.

