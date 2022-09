Το μεγαλύτερο βιβλίο του κόσμου έχει 21.540 σελίδες και κοστίζει 1900 ευρώ

Όλη η ιστορία του «One Piece» σε ένα τεραστίων διαστάσεων κόμικ για πραγματικούς λάτρεις του Luffy.

Το One Piece είναι μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές manga όλων των εποχών. Δημιουργήθηκε από τον Eiichiro Oda, με το πρώτο κόμικ να βγαίνει στην αγορά τον Ιούλιο του 1997 και να συνεχίζει την κυκλοφορία του μέχρι σήμερα, 25 χρόνια μετά. Σε αυτήν την – κάτι περισσότερο από επιτυχημένη - εκδοτική ζωή του, όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, το κόμικ έχει σημειώσει πολλά ρεκόρ. Ωστόσο τώρα θα προσθέσει κι άλλο ένα, αυτό του μεγαλύτερου βιβλίου που έχει εκδοθεί ποτέ.

Κι αυτό γιατί ο γαλλικός εκδοτικός οίκος JBE Books μόλις ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας ειδικής και αποκλειστικής έκδοσης που θα συγκεντρώνει κάθε μία από τις σελίδες του One Piece σε έναν μόνο τόμο, με το αποτέλεσμα να φαίνεται μεν εντυπωσιακό, αλλά όχι και τόσο βολικό ως προς την ανάγνωσή του.

Το βιβλίο του One Piece αποτελείται από 21.540 σελίδες, ενώ ζυγίζει 17 κιλά. Έχει μήκος 80 εκατοστά και χρειάζεται ένα τεράστιο ράφι, προκειμένου να το τοποθετήσει κάποιος στο σπίτι του. Το One Piece με πρωταγωνιστή τον Monkey D. Luffy, τον αγαπημένο ήρωα του Μίλτου Τεντόγλου, γίνεται ουσιαστικά «ένα κομμάτι» (καταλαβαίνετε το reference εδώ) και μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

