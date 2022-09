Ο τύπος που προέβλεψε με ακρίβεια τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, λέει πότε θα πεθάνει ο Βασιλιάς Κάρολος (vid)

O Logan Smith εκτός από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, έχει προβλέψει και το πότε θα πεθάνει ο Βασιλιάς, πλέον, Κάρολος.

Τις μέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, νομίζαμε πως την εξέλιξη αυτή, με μία μικρή απόκληση, την είχε προβλέψει ένας χρήστης του TikTok που ισχυρίζεται πως είναι χρονοταξιδιώτης που μας έρχεται από το 2082.

Ο συγκεκριμένος βέβαια μπορεί να έπεσε μέσα στην χρονιά, όμως όχι και στην μέρα, καθώς η Βασίλισσα άφησε την τελευταία της πνοή στις 8 Σεπτεμβρίου και όχι στις 4 Οκτωβρίου όπως είχε πει.

Υπάρχει όμως κάποιος που έπεσε πιο μέσα. Για την ακρίβεια, όπως ισχυρίζεται η Mirror έπεσε ακριβώς, καθώς είχε κάνει μία ανάρτηση στο Twitter στις 6 Ιουλίου, στην οποία ανέφερε ακριβώς την ημέρα που θα πέθαινε η Βασίλισσα και πότε θα αφήσει την τελευταία του πνοή και ο Βασιλιάς.

«Η Βασίλισσα πεθαίνει στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022

Ο Βασιλιάς πεθαίνει στις 28 Μαρτίου του 2026».

How did logan smith see queen's death coming 😳 pic.twitter.com/VTLD6q08LL