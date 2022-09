Στις 6 Οκτωβρίου παρουσιάζονται τα Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro και Google Pixel Watch (vid)

Η Google ανακοίνωσε τα σχέδια της για τα επερχόμενα smartphones της λίγο πριν το event της Apple.

Μπορεί ο κόσμος της τεχνολογίας να περιμένει εντός των επόμενων ωρών τις ανακοινώσεις της Apple για το iPhone 14, αλλά η Google δεν θεώρησε το timing κακό και ανακοίνωσε την ημερομηνία της δική της εκδήλωσης για τα Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro και Google Pixel Watch. Η πρώτη αποκάλυψη των νέων μοντέλων είχε γίνει τον Μάιο στο πλαίσιο του I/O developer conference, αλλά ήρθε η ώρα για μια αναλυτική παρουσίασή τους στις 6 Οκτωβρίου.

