Θρίλερ στον αέρα του Ορλάντο με δύο αεροπλάνα να γλιτώνουν στο τσακ την ολέθρια σύγκρουση: «Όχι, όχι, όχι…» (vid)

Τρομακτικές στιγμές κατέγραψε μία κάμερα μέσα από ιδιωτικό αεροπλάνο Cessna 172, το οποίο ετοιμάζονταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, όταν ξαφνικά είδε ένα Boeing της Delta Airlines να σηκώνεται, το οποίο πέρασε μόλις μέτρα από κάτω του. Κι αυτό, γιατί ο πιλότος του Cessna, πρόλαβε και έστριψε απότομα, διαφορετικά το αποτέλεσμα ενδεχομένως να ήταν ολέθριο.

Ο πιλότος του Cessna, Malik Clarke, ακολουθούσε οδηγίες από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για να κατευθυνθεί ανατολικά πάνω από το αεροδρόμιο, όταν είδε ένα Boeing 757 ( γεμάτο επιβάτες) να κατευθύνεται προς το αεροπλάνο του.

DANGEROUS MIDAIR SCARE: Video obtained exclusively by @ABC shows a midair close call as two planes come dangerously close to one another over Orlando International Airport. @GioBenitez reports on the investigation underway. https://t.co/NM5B84iEdD pic.twitter.com/YKT9h0EGbA