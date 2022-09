Πρώτες εικόνες από τις ελληνικές ομάδες του FIFA 23 (pics)

Δείτε πως παρουσιάζονται ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο φετινό game.

Βρισκόμαστε σε μήνα που κυκλοφορεί το FIFA 23 και όπως είναι λογικό, ο φετινός τίτλος έχει ήδη μπει στο επίκεντρο των συζητήσεων, κυρίως λόγω της απουσίας του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος.

To παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S και Nintendo Switch και πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε μια «κλειστή» δοκιμαστική έκδοση για testers (κυρίως όσους παίζουν περισσότερο, σύμφωνα με στατιστικά που κρατάει το παιχνίδι) σε modes όπως τα FUT, Volta Football, Career Mode και Kick Off και σε εκδόσεις PS4, PS5, Xbox One.

Εκεί, προσφέρονταν οι ομάδες που έχουν ανακοινωθεί για την τελική μορφή του τίτλου και μέσα σε αυτές βρίσκονται η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

Το Gazzetta εξασφάλισε για εσάς κάποιες πρώτες εικόνες από closed beta tester και σας τις παρουσιάζει, με τη σημείωση πως δεν πρόκειται για την τελική μορφή των ρόστερ, αλλά και των εμφανίσεων που θα έχουν οι σύλλογοι της χώρας μας.