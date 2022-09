Αισθητή σεισμική δόνηση στην Αθήνα

Σεισμός που ήταν αισθητός στην Αθήνα, έγινε λίγο πριν τις 11:30.

Μετά την Σάμο και την Κρήτη, ήταν η σειρά της Αττικής να κουνηθεί στους ρυθμούς των Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν μεγέθους 3,9 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 5 χλμ.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Ύπατο Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα.

