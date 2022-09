Χάκερ έστειλαν όλα τα ταξί στο ίδιο σημείο και μπλόκαρε το κέντρο της Μόσχας

Οι Anonymous φαίνεται πως είναι υπεύθυνοι για την επίθεση.

Μπλόκαρε από τα ταξί η Μόσχα, καθώς εκατοντάδες κίτρινα αυτοκίνητα έφτασαν στο ίδιο σημείο παραλαβής που τους είχαν στείλει. Μόνο που δεν υπήρχαν επιβάτες, αλλά χάκερ είχαν «χτυπήσει» τη μεγαλύτερη εταιρεία ταξί της Ρωσίας.

Τα βίντεο, που κάνουν τον γύρο των social media, δείχνουν τεράστιες ουρές κίνησης καθώς δεκάδες ταξί προσπαθούν να περάσουν το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι έχουν σταλεί όλα στην ίδια διεύθυνση.

Someone hacked Russia’s largest taxi company and ordered all available taxis to central Moscow, creating huge traffic jams in the city. The Russians don’t have a monopoly on hybrid warfare. pic.twitter.com/MbEiloswcA

Σύμφωνα με το Forbes.ru, οι χάκερ είχαν υποκλέψει το «Yandex Taxi», (την «απάντηση» της Ρωσίας στην Uber), προκαλώντας συμφόρηση στο Kutuzovsky Prospekt, έναν κεντρικό δρόμο με έξι λωρίδες κυκλοφορίας που διασχίζει την πόλη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την 1η Σεπτεμβρίου και άφησε τους οδηγούς καθηλωμένους για περίπου 40 λεπτά σε μια τρελή κίνηση στο κέντρο της Μόσχας.

We shared the above dailystar article because it has our current favorite "evil anonymous hacker" image used by the press in a long time. Kudos, @cmg_daly pic.twitter.com/zwurs3g5TZ