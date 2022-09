Οι Villagers of Ioannina City επιστρέφουν για έναν εκρηκτικό Σεπτέμβριο

Οι Villagers of Ioannina City επιστρέφουν συναυλιακά με full ηλεκτρικό set!

Η περσινή Revival Acoustic Tour άφησε το συναυλιακό της στίγμα σε όλη την Ελλάδα, μέσα από μια σειρά συγκλονιστικών εμφανίσεων των Villagers of Ioannina City οι οποίες μεγάλωσαν την ανυπομονησία μας για τη ηλεκτρική συναυλιακή τους επιστροφή, που θα πραγματοποιηθεί φέτος.



Οι Villagers of Ioannina City μπήκαν από τα πρώτα τους βήματα στην εμπροσθοφυλακή της κοχλάζουσας ελληνικής σκηνής, χαρίζοντας στη γενιά τους τραγούδια και live που όρισαν τον ήχο ολόκληρης της γενιάς τους. Οι στίχοι κι οι μελωδίες τους ξέφυγαν από τα μουσικά όρια κι έγιναν σύνθημα κι ανάμνηση για τους χιλιάδες οπαδούς τους που ακολουθούν φανατικά κάθε τους μουσικό εγχείρημα, γεμίζοντας κάθε venue στο οποίο εμφανίζονται σε όλη τη χώρα.





Η τιμημένη πεντατονική της Ηπείρου έδειξε τον δρόμο στο RIZA, έναν δίσκο που αγαπήθηκε όσο λίγοι κι άνοιξε τον χορό των sold out shows στην Ελλάδα κι έπειτα στην Ευρώπη, ενώ το “Age of Aquarius” τους βρήκε μεστούς κι ώριμους να εντάσσουν τις progressive rock επιρροές τους στο μοναδικό τους ηχόχρωμα που κρύβει το heavy rock, τους Black Sabbath, αλλά και την ελληνική μουσική παράδοση.



Πέρυσι παρουσίασαν μια σαγηνευτική μυσταγωγική live εμπειρία γυρνώντας με το Revival Acoustic Tour όλη την Ελλάδα, με τους θεατές να ενθουσιάζονται και υποκλίνονται στο καλλιτεχνικό όραμα του συγκροτήματος.



Πλέον οι Villagers of Ioannina City βγαίνουν και πάλι στον δρόμο, για να βρεθούν μπροστά στο φανατικό κοινό τους που πιστά τους ακολουθεί.



Ακολουθούν οι ημερομηνίες για τις εμφανίσεις των Villagers of Ioannina City τον Σεπτέμβριο:

09.09 | ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΜΠΙΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ

12.09 | ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ | ΠΑΤΡΑ

17.09 | ΘΕΑΤΡΟ Ε.Η.Μ. ΦΡΟΝΤΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ

19.09 | ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΟΥΡΙΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ

20.09 | ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ

21.09 | ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΜΥΛΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ

23.09 | STREETMODE FESTIVAL | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25.09 | ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΑΘΗΝΑ