Δείτε 7 λεπτά από το ανανεωμένο The Last of Us Part 1 του PS5 που κυκλοφορεί σύντομα

Η Naughty Dog δημοσίευσε νέο υλικό από το remake του τίτλου που γνωρίσαμε στο PS3.

To εξαιρετικό The Last of Us που έμεινε στην ιστορία του gaming από τη στιγμή που κυκλοφόρησε αρχικά στο PS3, έρχεται ανανεωμένο στο PS5 και με σημαντικές βελτιώσεις, αλλά και νέο όνομα: The Last of Us Part 1.

Με το κοινό να περιμένει την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου για να το πάρει στα χέρια του, η ομάδα ανάπτυξης Naughty Dog δημοσίευσε ένα νέο 7λεπτο gameplay video από την περιοχή Bill’s Town.

To παιχνίδι κυκλοφόρησε αρχικά το 2013 για το PS3 και έγινε remaster για το PS4 με πιο σύγχρονους μηχανισμούς gameplay και ελέγχου ένα χρόνο μετά.

Εντός της ημέρας λήγει και το σχετικό εμπάργκο δημοσίευσης των reviews από τα εξειδικευμένα ΜΜΕ, οπότε θα έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα του πόσο καλή δουλειά έχει γίνει σε αυτήν την έκδοση.

Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει και για το PC σε μετέπειτα χρονική στιγμή, την οποία αναμένεται να μάθουμε τις επόμενες μέρες.