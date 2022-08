Η Sony ανακοίνωσε την εξαγορά των Savage Game Studios για ενίσχυση στον τομέα του mobile gaming

Συνεχίζονται οι επενδύσεις από πλευράς ιαπωνικής εταιρείας στο χώρο του gaming.

Η Sony ανακοίνωσε με ένα απλό δελτίο Τύπου την εξαγορά των Savage Game Studios για να ενισχύσει τον τομέα ανάπτυξης παιχνιδιών για φορητές συσκευές (κινητά και tablets).

Η ομάδα θα μπει στα νέα PlayStation Studios Mobile, τα οποία θα δουλέψουν πάνω σε αυτήν την κατηγορία συσκευών.

Τα Savage Game Studios έχουν έδρα στο Ελσίνκι και στο Βερολίνο, ενώ έχουν ανακοινώσει ήδη πως εργάζονται σε ένα action game για κινητά που θα λειτουργεί ως live service.

Οι ιδρυτές τους έχουν περάσει στο παρελθόν από μεγάλες εταιρείες της αγοράς, όπως οι Insomniac, Wargaming, Rovio, Zynga και Supercell. Η Sony έχει ανοιχτεί πέραν του παραδοσιακού PlayStation gaming και προς το PC με πολλά παιχνίδια της να γίνονται πλέον διαθέσιμα για υπολογιστές και πλέον κοιτάει και προς μία ακόμη σημαντική αγορά.

Οι όροι και το συνολικό αντίτιμο της εξαγοράς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

I’m thrilled to welcome Savage Game Studios. They join a new independent PlayStation Studios Mobile Division whose mission is to reach even more new players around the world. Michail and his team are already working on something great; I can’t wait until they can show you. https://t.co/61HpPOmFvs