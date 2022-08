Με πολλές επιλογές προσβασιμότητας το The Last of Us Part 1 του PS5 (vid)

Η νέα κυκλοφορία θα προσφέρει ευκολίες για κάθε χρήστη και κάτοχο PS5.

Βρισκόμαστε ελάχιστες ημέρες πριν την κυκλοφορία του The Last of Us Part 1 και η ομάδα του PlayStation παρουσίασε ένα video με όλες τις ευκολίες και επιλογές προσβασιμότητας που έχει ενσωματώσει στη νέα παραγωγή.

Συγκεκριμένα, η ομάδα προγραμματισμού Naughty Dog αξιοποίησε όλη την τεχνογνωσία που απέκτησε στο The Last of Us Part II και πρόσθεσε όλες τις σχετικές επιλογές.

Για παράδειγμα, οι παίκτες με προβλήματα ακοής θα μπορούν να ενεργοποιήσουν υπότιτλους ακόμη και στα cutscenes σε διάφορες γλώσσες, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η χρήση των δονήσεων στο χειριστήριο DualSense για να αντιληφθεί ο χρήστης την ένταση κάθε φράσης.

Μπορείτε να δείτε ένα αναλυτικό video που εξηγεί τα περισσότερα από αυτά στη συνέχεια του άρθρου.