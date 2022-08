Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Σπουδές στην πρώτη και πληρέστερη ιδιωτική Σχολή Αθλητισμού στην Ελλάδα

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο καλωσορίζει αυτούς που θέλουν να δώσουν επαγγελματική ώθηση στο ταλέντο και την κλίση τους στον αθλητισμό.

Τα τελευταία χρόνια, η επαγγελματική πλευρά του αθλητισμού έχει πάψει να αφορά μόνο τους αθλητές και τους μάνατζερ και δίνει ευκαιρίες σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου της εκπαίδευσης, της έρευνας, της διοίκησης και ανάπτυξης σχετικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς εργασίας και προβλέποντας την ανάπτυξη της βιομηχανίας του Αθλητισμού επένδυσε στην ίδρυση της Σχολής Επιστημών Αθλητισμού & Φυσικής Αγωγής.

Πρόκειται για την πρώτη και πληρέστερη ιδιωτική Σχολή Αθλητισμού στην Ελλάδα, προσφέροντας προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν τον αθλητισμό με τις διοικητικές ικανότητες και απευθύνονται σε όσους θέλουν να χτίσουν μια καριέρα σε μια βιομηχανία που συνεχώς εξελίσσεται.

Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή Αθλητισμού προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με τρία Πανεπιστήμια που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους.

1. BSc (Hons) Sports Coaching and Physical Education (Προπονητική και Φυσική Αγωγή) σε συνεργασία με το University of East London

Πρόκειται για ένα 4ετές πρόγραμμα σπουδών που εκπαιδεύει προπονητές ικανούς να μπορούν να αναλύσουν την αθλητική απόδοση και να τη μεγιστοποιήσουν μέσω μεθόδων που εστιάζουν στη σωστή προπονητική εξάσκηση και την αθλητική ψυχολογία.

Ως απόφοιτοι είναι σε θέση να σχεδιάζουν προπονητικά ομαδικά ή ατομικά προγράμματα και να συμβάλουν στην επιτυχία ενός αθλητή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μαθήματα που αφορούν τις ψυχολογικές πτυχές του αθλητισμού, καθώς και τη διδασκαλία στην προπονητική ανά περιπτώσεις (ομάδες παιδιών, νέων, άτομα με αναπηρία κ.α.)

2. MA Sport Management (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Αθλητισμού) σε συνεργασία με το Solent University

Αυτό το μονοετές μεταπτυχιακό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων που ξεκινούν από τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διαχείριση και επεκτείνονται μέχρι τη διαφήμιση, την προβολή και την ανάπτυξη ενός αθλήματος και της ομοσπονδίας που το εκπροσωπεί. Εκπαιδεύει απόφοιτους ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου σε εξειδικευμένες πτυχές και στοχευμένες ενέργειες του Αθλητικού Management.

Ως απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν με θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης προϋπολογισμού, αθλητικού δικαίου, ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ και χορηγιών, διοίκησης εγκαταστάσεων και γενικότερης ανάπτυξης, σε μια πληθώρα κλάδων.

3. MSc Applied Sport and Exercise Nutrition (Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διατροφής Αθλητισμού και Άσκησης) σε συνεργασία με το Oxford Brookes University

Το μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Διατροφή Αθλητισμού & Άσκησης απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες Διαιτολόγους/Διατροφολόγους, καθώς και ειδικούς στον χώρο του αθλητισμού που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στη σωστή διατροφική πρακτική σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου, καθώς και στις αλλαγές των διατροφικών αναγκών κατά την άσκηση ή την ασθένεια.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο στον κατάλογο δεξιοτήτων που ορίζει το Sport and Exercise Nutrition Register (SENr) της Μ. Βρετανίας. Επιπλέον, παρέχει στους φοιτητές προετοιμασία για πιστοποίηση επιπέδου 1 του International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK).

Οι τίτλοι σπουδών έχουν διεθνή αναγνώριση και απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

Πρακτική άσκηση

Όπως σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προγράμματα των τομέων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, έτσι και στα προγράμματα της Σχολής Αθλητισμού, η επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική. Θεωρείται μια από τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο και για την εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και την απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Εθελοντισμός και συμμετοχή σε σημαντικές διοργανώσεις και Συνέδρια

Επιπλέον, ένα μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων της Σχολής Αθλητισμού αφορά την συμμετοχή και εθελοντική δραστηριότητα των φοιτητών σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, πανελλήνια πρωταθλήματα και Συνέδρια.

5 ακόμα ισχυρά πλεονεκτήματα της Σχολής Αθλητισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου:

1. Διδάσκεσαι από καθηγητές με πολυετή διδακτική και επαγγελματική εμπειρία στον χώρο.

2. Εκπαιδεύεσαι σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις με υπερσύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό.

3. Εξασκείς τις γνώσεις σου, έρχεσαι σε επαφή με τις ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας και αναπτύσσεις δίκτυο επαφών μέσω της πρακτικής άσκησης στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων αθλητικών οργανισμών και ομάδων.

4. Ενισχύεις τις δεξιότητές σου παρακολουθώντας πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων από εξειδικευμένους αθλητές ή επαγγελματίες-στελέχη.

5. Έχεις τον προσωπικό σου ακαδημαϊκό σύμβουλο (Personal Academic Tutor) για την αντιμετώπιση κάθε θέματος στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και για την επαγγελματική σου αποκατάσταση.

