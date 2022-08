Στην Θεσσαλονίκη έγινε τελετή στην Αριστοτέλους με προβολή εξορκισμών! (vid)

Η αυτοαπακαλούμενη «Εκκλησία των Εθνών» έκανε δύο τελετές μέσα στο καλοκαίρι, ενώ έχει προγραμματίσει και άλλη μία τον Σεπτέμβριο.

Μπορεί να φαντάζει ως αστείο, αλλά είναι πραγματικό. Δύο κυριακάτικα βράδια, μέσα στο καλοκαίρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Κάτιας Γερακαρίτου στο Voria.gr, έγινε τελετή στην Αριστοτέλους που περιελάμβανε ακόμα και προβολή εξορκισμών.

Όπως αναφέρει το σχετικό θέμα λοιπόν, πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, δύο Κυριακές, μια τον Ιούλιο και μια τον Αύγουστο, στήθηκαν η υπαίθρια «εκκλησία» με καρέκλες και μια μεγάλη οθόνη στην οποία παρουσιάζονταν βίντεο από άλλες τελετές. Αρκετά άτομα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, συμμετείχαν στο τελετουργικό. Η εκδήλωση και τα όσα διαδραματίζονταν κατά τους εξορκισμούς παρουσιάζονταν στη μεγάλη θόνη που είχε τοποθετηθεί. «Get out, get out» ακουγόταν να φωνάζει ένας εκ των διοργανωτών, μπροστά από μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της τελετής.

Οι τελετές φέρεται να έγιναν από την αυτοαπακαλούμενη «Εκκλησία των Εθνών», η οποία μάλιστα είχε σκοπό να πραγματοποιήσει και άλλες τέσσερις τον Σεπτέμβριο.

Το ζήτημα με το τελετές σε δημόσιο χώρο προκάλεσε αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν τον δήμο Θεσσαλονίκης. Το θέμα των εξορκισμών στην Αριστοτέλους έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δρόσος Τσαβλής, ενώ ερώτηση απηύθυνε προς τη διοίκηση του δήμου και η ανεξάρτητη σύμβουλος, Ιωάννα Σπανού.

Ο κ. Τσαβλής κάλεσε τον δήμο να απαντήσει εάν η συγκεκριμένη οργάνωση είχε λάβει σχετική άδεια. «Ποιοι ήταν αυτοί, να δούμε το αίτημα που κατέθεσαν στον δήμο για να πάρουν άδεια χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος. Ποιος λοιπόν αντιδήμαρχος έδωσε την άδεια, πόσο πλήρωσαν και σε ποιον» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαβλής. «Πώς ο δήμος επέτρεψε να γίνει αυτό, ενώ είχε λάβει το μήνυμα από τους κατοίκους από την πρώτη Κυριακή;», διερωτήθηκε από την πλευρά της η κ. Σπανού.

Δεν δόθηκε καμία άδεια απαντά ο δήμος Θεσσαλονίκης

Καμία άδεια δεν δόθηκε στη λεγόμενη «Εκκλησία των Εθνών» ξεκαθάρισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα παραχωρήσεων δημόσιων χώρων. Όπως εξήγησε ο κ. Κούπκας, η συγκεκριμένη «Εκκλησία» διενήργησε αυτές τις εκδηλώσεις, δίχως ο ίδιος να το γνωρίζει και δίχως να έχει δοθεί άδεια για την παραχώρηση του δημόσιου χώρου.

«Το αίτημα ήρθε στο γραφείο μου, στις 10 Αυγούστου. Ακόμα και σήμερα άδεια δεν έχει δοθεί. Το διερευνούμε με τη βοήθεια της νομικής υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να δούμε εάν όντως πρόκειται για μια εκκλησία η οποία είναι αναγνωρισμένη και εάν έχει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που πρέπει να διαθέτει για να παραχωρηθεί ο κοινόχρηστος χώρος», επισήμανε ο αντιδήμαρχος. Για το θέμα ο κ. Κούπκας ενημέρωσε τόσο τις αστυνομικές αρχές της πόλης, όσο και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μάλιστα ο κ. Κούπκας αποκάλυψε ότι του έχει ζητηθεί η βόρεια πλευρά της Αριστοτέλους για άλλες τέσσερις Κυριακές εντός του Σεπτεμβρίου (4, 11, 18 και 25). «Ξεκαθάρισα στον εκπρόσωπο της Εκκλησίας αυτής ότι μια τέτοια παραχώρηση δεν μπορεί να γίνει καθώς ο κοινόχρηστος χώρος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια υπαίθρια εκκλησία, όπου θα γίνονται προσευχές, τελετουργίες», τόνισε.

«Σέβομαι τη θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να πιστεύει όπου αυτός νομίζει, χωρίς όμως να προσβάλλει ούτε τα χρηστά ήθη, ούτε τη δημόσια τάξη και ούτε φυσικά να προσηλυτίζει κανέναν», ξεκαθάρισε ο κ. Κούπκας.