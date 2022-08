Άνδρας στην Γκάνα τραυμάτισε με μαχαίρι το γεννητικό του όργανο, ενώ ονειρευόταν ότι έκοβε κρέας (vid)

Ο ίδιος είπε πως δεν κατάλαβε πώς έγινε και πως σχεδόν κοιμόταν όταν το έκανε.

Ένα άνδρας στην Γκάνα, είχε μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία αφού έκοψε τα γεννητικά του όργανα, ενώ ονειρευόταν ότι έκοβε κρέας.

Συγκεκριμένα, ο Kofi Atta, ένας αγρότης από το Assin Fosum, ονειρευόταν πως μαγείρευε για την οικογένειά του και ότι έκοβε το κρέας μιας κατσίκας. Έτσι, μισοκοιμισμένος όπως ήταν, πήρε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε τα γεννητικά του όργανα.

Σύμφωνα με το GHOne TV, ξύπνησε σοκαρισμένος από τους έντονους πόνους που αντιμετώπιζε στο όσχεο του. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε νοσοκομείο όπου θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

42 year old man is currently battling for his life after he Allegedly cut off his penis with knives whiles dreaming of slaughtering a goat to help his wife prepare an evening meal. #GHOneNews pic.twitter.com/Oc1lMC6wGy