Γυναικοκτονία με σχέδιο Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στο Κονέκτικατ: Είπε «μπήκε ληστής» και τη σκότωσε- Τον «πρόδωσε» το Smartwatch

Ο 46χρονος δολοφόνος είπε πως ο υποτιθέμενος ληστής πυροβόλησε τη γυναίκα στις 9:00 το πρωί, αλλά μέχρι τις 10:00 το Smartwatch κατέγραφε κινήσεις της.

Όπως έγινε στην περίπτωση του καταδικασμένου δολοφόνου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που σκότωσε την σύζυγό του Καρολάιν και τον σκύλο (σκηνοθετώντας και ένοπλη ληστεία), έτσι το smartwatch (FitBit) «έδειξε» έναν 46χρονο άντρα στο Κονέκτικατ ως τον δολοφόνο της γυναίκας του.

Τον περασμένο Μάιο, ο 46χρονος Richard Dabate από το Κονέκτικατ καταδικάστηκε για τρεις κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας, της παραποίησης στοιχείων και της ψευδούς δήλωσης στις Αρχές. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Dabate ήταν ένοχος για τον θανάσιμο πυροβολισμό της συζύγου του, της 39χρονης Connie, στο σπίτι τους τον Δεκέμβριο του 2015.

Ο καταδικασμένος δολοφόνος από το Ellington στην κομητεία Tolland, ισχυρίστηκε κατά την αρχική του κατάθεση ότι ένας άνδρας εισέβαλε στο σπίτι τους, τον έδεσε και στη συνέχεια πυροβόλησε τη γυναίκα του. Ότι πάνω-κάτω είχε πει στις Αρχές και ο δολοφόνος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στα Γλυκά Νερά.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων όπως τα παρουσίασε ο Dabate «συγκρούστηκαν» με τα δεδομένα που αποκαλύφθηκαν από το FitBit της Connie στο Smartwatch της και τα οποία έδειχναν ότι εξακολουθούσε να κυκλοφορεί για μια ώρα μετά από την την ώρα που ο σύζυγός της είπε ότι δήθεν πυροβολήθηκε από τον ένοπλο ληστή. Όπως ακριβώς είχε γίνει και με το Smartwatch της Καρολάιν που κατέγραφε τους σφυγμούς της.

Την Πέμπτη, 18 Αυγούστου, ένας δικαστής καταδίκασε τον Dabate σε 65 χρόνια φυλάκιση – 60 χρόνια για τη δολοφονία συν 5 για παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων- καθώς και ένα χρόνο για ψευδή δήλωση στην αστυνομία.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο μετά την ακρόαση, ο αδερφός της Connie, Keith Margotta, είπε: «Εξήντα πέντε χρόνια. Σκέφτηκα ότι ήταν σωστό και δίκαιο. Μας δίνει τη δυνατότητα – αν και τίποτα δεν θα φέρει πίσω την Connie – ως οικογένεια να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά».

NEW: “I really do feel like a surge from up above. I just feel that strength coming to me right now for all of us, she’s here.” #ConnieDabate’s mom said today after the sentencing of #RichardDabate. #NBCCT pic.twitter.com/4IQTsiAEoy