Πιλότοι της Ethiopian Airlines κοιμόντουσαν πριν την προσγείωση: Βάρεσε ο συναγερμός του αυτόματου πιλότου (vid)

Όταν ο αυτόματος πιλότος αποσυνδέθηκε, ο συναγερμός χτύπησε και ξύπνησε τους πιλότους οι οποίοι το πήραν στον έλεγχό τους και τελικά προσγείωσαν το αεροπλάνο περίπου 25 λεπτά αργότερα.

Είθισται οι πιλότοι να βάζουν αρκετές φορές τον αυτόματο πιλότο και το αεροπλάνο να πηγαίνει χωρίς την χειροκίνητη καθοδήγησή τους, ωστόσο αυτοί επιβλέπουν τα πάντα συνεχώς. Οι κυβερνήτες όμως της πτήσης Ethiopian Airlines το… τερμάτισαν, καθώς είχαν βάλει τον αυτόματο πιλότο και αυτοί κοιμόντουσαν.



Η πτήση ήταν από το Χαρτούμ προς την Αντίς Αμπέμπα στις 15 Αυγούστου και σύμφωνα με την The Aviation Herald, οι πιλότοι του αεροσκάφους Boeing 737-800 αποκοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης και ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στα 37.000 πόδια.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf