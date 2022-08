Εντυπωσιακή αναβάθμιση στα γραφικά του The Last of Us Part 1 (vid)

Το παιχνίδι του PlayStation έρχεται βελτιωμένο σε όλους τους τομείς.

Το The Last of Us θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια στην ιστορία του PlayStation και έρχεται (μετά τα PS3 και PS4) και στο PS5.

Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου με την ονομασία The Last of Us Part 1, θα περιλαμβάνει το βασικό game και το Left Behind expansion και θα εμφανιστεί αναβαθμισμένο στον οπτικό τομέα σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, οι παίκτες θα δουν καλύτερη ποιότητα στο σχεδιασμό του κόσμου, πιο λεπτομερείς χαρακτήρες, αλλά και πιο ζωντανά χρώματα.

Η δημιουργός ομάδα Naughty Dog δημοσίευσε και ένα νέο video, όπου δείχνει ένα μέρος του κόσμου και το πόσο καλύτερο θα τον δουν οι παίκτες φέτος. Είναι χαρακτηριστικό και από τη διαφορά στην ισχύ των δύο συστημάτων (PS4 και PS5), αλλά και από τη νέα έκδοση της μηχανής γραφικών που χρησιμοποιείται.

Το The Last of Us Part 1 θα κυκλοφορήσει αρχικά για PS5 (και αργότερα για PC) στη χώρα μας με ελληνικό εξώφυλλο, ελληνικό μενού, ελληνικούς υπότιτλους, αλλά και (για πρώτη φορά) ελληνικές φωνές.