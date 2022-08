ΗΠΑ: Για πρώτη φορά οι πλατφόρμες streaming ξεπέρασαν την καλωδιακή τηλεόραση

Σημαντική επιτυχία για τους παρόχους, σύμφωνα με την Nielsen.

Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video έχουν μπει στην καθημερινότητά μας στα της ψυχαγωγίας και προσεγγίζουν κάθε χρόνο και περισσότερες αγορές.

Το πόσο έχουν μεγαλώσει οι πλατφόρμες αυτές συγκριτικά με πιο παραδοσιακές το βλέπαμε από τις μετρήσεις και πλέον έχουμε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία από πρόσφατη έρευνα της Nielsen.

Η εταιρεία σημειώνει πως για πρώτη φορά στην ιστορία, οι συνδρομητικές πλατφόρμες video streaming ξεπέρασαν την καλωδιακή τηλεόραση στις ΗΠΑ.

Όπως αναδεικνύει η νέα έρευνα της Nielsen, το 34.8% του περιεχομένου που παρακολούθησαν οι Αμερικανοί τον Ιούλιο βρισκόταν σε μία πλατφόρμα streaming, ενώ το 34.4% σε κάποιο καλωδιακό δίκτυο.

Προς το παρόν δεν βλέπουμε το streaming να προσπερνάει συνολικά την τηλεόραση (υπάρχει και ένα 21.6% παραδοσιακής μετάδοσης καναλιών), ωστόσο πλέον είναι ξεκάθαρες οι τάσεις και φαίνεται τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Το Netflix κυριάρχησε στο χρόνο παρακολούθησης, κυρίως λόγω του Stranger Thigs Season 4, ενώ το Hulu τα πήγε εξαιρετικά κυρίως λόγω των Only Murders in the Building και The Bar.

To Amazon Prime Video κινήθηκε στο 3% κυρίως λόγω της τρίτης σεζόν για το The Boys και το The Terminal List, ενώ το YouTube και το YouTube TV κατέκτησαν το 7.3%.