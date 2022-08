Φαίνεται πως η Sony ετοιμάζει το δικό της launcher για τα PC games του PlayStation

Ακολουθώντας την τακτική πολλών άλλων γνωστών εταιρειών του χώρου.

Η Sony και το PlayStation έχουν μπει για τα καλά στο χώρο των PC games και ακολουθώντας τα βήματα εταιρειών όπως οι Ubisoft, Rockstar και Activision Blizzard, φαίνεται πως θα λανσάρουν το δικό τους launcher.

Η πληροφορία αυτή ήρθε στη δημοσιότητα από αρχεία που εντοπίστηκαν στην PC έκδοση του Marvel’s Spider-Man Remastered που κυκλοφόρησε για υπολογιστές την περασμένη εβδομάδα και φαίνεται πως ίσως μια σχετική εξέλιξη δεν θα αργήσει.

Η ιαπωνική εταιρεία έχει κάνει σημαντική στροφή στο PC gaming, φέρνοντας σε υπολογιστές πολλά και σημαντικά παιχνίδια της, όπως το The Last of Us, το God of War και το Spider-Man.

Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να συνδεθούν και οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν πριν από μερικές μέρες και θέλουν τη Sony να ενσωματώνει τις λειτουργίες του PlayStation Network στα PC games της, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό οικοσύστημα.

Οι επόμενες εβδομάδες θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.