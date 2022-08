Εκεί φτάσαμε; Μητέρα στις ΗΠΑ δίνει μαθήματα στον γιο της, ώστε να είναι έτοιμος σε περιστατικό πυροβολισμών στο σχολείο (vid)

Τα παιδιά δεν προμηθεύονται μόνο τα σχολικά τους είδη, αλλά και τσάντες… αλεξίσφαιρες. Όπως ακριβώς το διαβάσατε… Σχολικές τσάντες αλεξίσφαιρες.

Οι γονείς και τα παιδιά μετράνε αντίστροφα για τη σχολική χρονιά, ωστόσο στις ΗΠΑ η προετοιμασία είναι πολύ πιο διαφορετική απ΄ότι συνήθως. Τα παιδιά δεν προμηθεύονται μόνο τα σχολικά τους είδη, αλλά και τσάντες… αλεξίσφαιρες. Πολύ καλά διαβάσατε. Σχολικές τσάντες αλεξίσφαιρες. Γι αυτές μάλιστα είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, λέγοντας πως δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, οι γονείς να σκέφτονται να αγοράζουν αλεξίσφαιρες τσάντες στα παιδιά τους.

No parent should have to think about buying their child a bulletproof backpack to keep them safe at school. Inaction on addressing the gun violence epidemic is unacceptable. We need to do something.