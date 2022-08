Τρομερό: Βρήκε σημείωμα του πατέρα της, 10 χρόνια μετά τον θάνατό του, που είχε αφήσει για τα παιδιά του

Ο πατέρας τους το έγραψε όταν είχε πληροφορηθεί από τον γιατρό ότι δεν είχε ακόμα πολύ χρόνο…

Ένα τρομερά συγκινητικό περιστατικό «μοιράστηκε» μια γυναίκα στο Twitter! Η Amy Clukey, έχει «χάσει» τον πατέρα της εδώ και μια δεκαετία, ωστόσο βρήκε τυχαία ένα σημείωμα που είχε αφήσει για τα παιδιά του.

Η καθηγήτρια είπε πως το σημείωμα το είχε αφήσει στα σύνεργα μελισσοκομίας του και μάλιστα όχι τυχαία, καθώς το περιεχόμενό του αφορά ακριβώς αυτό, τη μελισσοκομία.

Το σημείωμα έχει ημερομηνία 27 Ιουνίου 2012 και σε αυτό αναφέρει: «Ελπίζω αυτό το σημείωμα να βρεθεί από ένα από τα παιδιά μου που είναι περίεργο για τη μελισσοκομία» και εξηγεί πιο κάτω: «Η μελισσοκομία είναι στην πραγματικότητα αρκετά εύκολη και μπορείς να μάθεις όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις, διαδικτυακά.

Οι μέλισσες παράγουν περισσότερα προϊόντα από το μέλι και ως χόμπι μπορεί να είναι μια πηγή επιπλέον εισοδήματος, οπότε μην φοβάστε να έχετε κουράγιο.

Καλή τύχη, αγάπη, ο μπαμπάς».

Note from my dad found in his bee keeping equipment nine years after his death. He is missed. pic.twitter.com/M4iIbT0Iqn