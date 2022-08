Τον Οκτώβριο του 2023 έρχεται η δέκατη ταινία Saw

Με τον σκηνοθέτη του Saw VI και πολλές νέες τρομακτικές σκηνές.

Lionsgate και Twister Pictures ανακοίνωσαν την δέκατη ταινία στη σειρά Saw που θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Οκτωβρίου του 2023.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κέβιν Γκρόιτερτ (Saw IV-2009, Saw: The Final Chapter-2010) που έχει ιδιαίτερο δέσιμο με τις συγκεκριμένες ταινίες και είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στους fans τους.

Πέραν των δύο παραπάνω ταινιών, έχει ασχοληθεί και από άλλα πόστα με τις 5 πρώτες ταινίες, το Jigsaw (2017), αλλά και τα Jessabelle (2014) και Visions (2015).

Η πλοκή και οι χαρακτήρες της δέκατης ταινίας Saw δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και οι παραγωγοί υπόσχονται πολλές αιματηρές σκηνές γεμάτες βία και τρόμο.

Η πρώτη ταινία Saw προβλήθηκε το 2004 και η δεύτερη -που είναι και η πιο πετυχημένη- κατάφερε να ξεπεράσει τα 147 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις (παγκοσμίως).